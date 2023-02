Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Borgfelder Heerstraße. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Bein überrollt 79-jähriger Fahrradfahrer in Bremen-Horn von Laster überfahren Von Florian Mielke | 02.02.2023, 16:13 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall an der Straße Am Lehesterdeich in Bremen wurde am Donnerstag ein Radler schwer verletzt. Es kam zu Staus.