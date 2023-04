Kinder haben in Bremen einen Großeinsatz ausgelöst. Symbolfoto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei schickt Spezialkräfte Jugendliche mit Spielzeugwaffen lösen Großeinsatz in Bremen aus Von dpa | 22.04.2023, 12:27 Uhr

In Bremen haben Kinder und Jugendliche einen Großeinsatz ausgelöst, als sie mit Spielzeugwaffen spielten. Gar Spezialkräfte rückten an. Die Polizei prüft, den Eltern die Kosten in Rechnung zu stellen - und warnt eindringlich.