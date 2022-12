Die künstlerische Leitung Sandra Waver stellt gemeinsam mit GOP-Direktor Philipp Peiniger (rechts) und Regisseur Knut Gminder (links) das Programm für die neue Spielzeit vor. Foto: Lea Borner up-down up-down Akrobatik, Magie und Comedy So sieht das Programm im GOP-Varieté-Theater Bremen 2023 aus Von Lea Borner | 08.12.2022, 17:25 Uhr

Zur neuen Spielzeit 2023 bietet das GOP Varieté in Bremen sechs Shows. Von Komik, über Zaubershows, bis zu Akrobatik am Boden, in der Luft und im Wasser ist alles dabei.