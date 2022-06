Hier wird ab dem 9. Juni ein buntes Treiben herrschen: Die Wallanlagen in Bremen sind ein Schauplatz des „La Strada“-Festivals. FOTO: imago images/Schöning Festival „La Strada“ ab 9. Juni Straße wird in Bremen zur Bühne der Artisten Von Dirk Hamm | 05.06.2022, 13:11 Uhr

Das 28. „La Strada“-Festival präsentiert vom 9. bis 12. Juni ein umfangreiches Programm in der Bremer Innenstadt und in den Wallanlagen. Am 2. und 3. Juli dient der Vegesacker Hafen als Spielstätte.