Küchenbrand in Wohnheim Studentenwohnung in Bremen-Horn komplett ausgebrannt Von Lea Borner | 13.06.2023, 17:26 Uhr

Zu einem Brand ist es am Dienstagmorgen im Studentenwohnheim an der Straße Luisental in Bremen-Horn gekommen. Die betroffene Wohnung ist laut Feuerwehr komplett ausgebrannt.