Der Polizei liegen weiterhin keine Hinweise auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung vor. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Notfall in der Nacht zu Samstag Tote Frau in Bremer Diskothek: Ermittlungen dauern an Von dpa | 12.12.2022, 11:04 Uhr

In der Nacht zu Samstag, 10. Dezember, ist eine 35-jährige Frau in einer Diskothek in der Bremer Neustadt ums Leben gekommen. Die Polizei äußerte sich am Montag zum Ermittlungsstand.