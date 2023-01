Die Polizei hat am späten Sonntagabend ein diebisches Trio in Bremen festgenommen. Symbolfoto: Carsten Rehder / dpa up-down up-down Polizei erwischt Diebe Betrunkenes Trio will Tiefkühlware aus Lastwagen in Bremen-Strom klauen Von Eyke Swarovsky | 16.01.2023, 10:38 Uhr

Diebe haben es in der Nacht zu Montag in Bremen-Strom auf Tiefkühlware in einem Lastwagen abgesehen. Doch Anwohner beobachteten die Täter bei ihrem Vorhaben. Die Polizei konnte zuschnappen.