Lange Staus und Behinderungen Über 120 Glätteunfälle am Montagmorgen in Bremen Von Eyke Swarovsky | 19.12.2022, 10:07 Uhr

Der bereits am Sonntag angekündigte Eisregen hat am frühen Montag offenbar viele Autofahrer in Bremen überrascht. Es kam zu zahlreichen Unfällen.