Zwei unbekannte Täter überfielen am Donnerstagabend mit einer Pistole und einem Messer einen Supermarkt an der Kirchhuchtinger Landstraße in Huchting. Wie die Polizei mitteilt, betraten die beiden jungen Räuber gegen 21.50 Uhr den Markt. Einer zielte mit einer Pistole auf eine 51 Jahre alte Kassiererin und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Der zweite Täter ging auf die Mitarbeiterin zu, hielt ihr ein Messer vor und nahm sich Bargeld aus der geöffneten Lade. Anschließen flüchteten beide in unbekannte Richtung.

So werden die Täter beschrieben

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Sie waren beide etwa 15 bis 16 Jahre alt und hatten eine sportliche Figur. Bekleidet waren sie mit schwarzen Hosen sowie Schuhen und hatten sich schwarze Skimasken über den Kopf gezogen. Einer trug zudem einen grauen Kapuzenpullover, der andere einen schwarzen. Sie sprachen Deutsch mit Akzent, den Zeugen als arabisch beschrieben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter Tel. (0421) 362-3888 entgegen.