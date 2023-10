Am kommenden Samstag, 21. Oktober, gehört die Bremer Innenstadt wieder einmal den bunten Festwagen aus Bremen und umzu. Der traditionelle Freimarktsumzug ist einer der Höhepunkte der fünften Jahreszeit – und bringt auf seinem Weg vorbei an Rathaus, Roland und Dom bis in den Nachmittag hinein zahlreiche Umleitungen und Veränderungen im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN), sowohl im Fahrplan der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) als auch bei den Regionalbussen mit sich. Dies geben beide in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt

Erste Umleitungen ab 7 Uhr

Für die Bus- und Straßenbahnlinien der BSAG bedeutet die Sperrung der Innenstadt zahlreiche Veränderungen im Liniennetz. Bereits ab etwa 7 Uhr werden die Linien 26/27 umgeleitet, damit sich die rund 140 Gruppen und fast 4000 Teilnehmenden am 54. Freimarktsumzug in der Neustadt aufstellen können.

Umleitungen bis in die Mittagsstunden

Ab etwa 9 Uhr werden die Linien 1, 2, 3, 8 und 25 umgeleitet. Die Fahrzeuge der Linien 6, 24 und 25 nehmen ab circa 9.45 Uhr – und damit kurz vor offiziellem Beginn der Veranstaltung – ihre Umleitungen auf. Ab 13 Uhr ist auch die Linie 63 betroffen. Darüber hinaus kann es zu spontanen Umleitungen und Verzögerungen kommen.

Auch Hauptbahnhof und Brill betroffen

Fahrgäste müssen sich insbesondere auf folgende Änderungen einstellen: Die Linien 1, 4 und 24 fahren nicht zum Hauptbahnhof – aber über die Haltestelle Humboldtstraße zur Domsheide. Zur Humboldtstraße fahren ab Hauptbahnhof (Steig C) auch die Linien 2 und 3.

Die Linie 6 pendelt zwischen Hauptbahnhof (Steig C), Domsheide und Flughafen. Die Linie 6X pendelt zwischen Hauptbahnhof (Steig E) und Universität-Nord. Es fahren keine Linien der BSAG zur Haltestelle Am Brill.

Regionalbuslinien enden in Huckelriede

Vom Freimarktsumzug sind auch die Regionalbuslinien 101, 102, 120, 121, 226 und 750 betroffen. Sie fahren von Betriebsbeginn bis gegen 14 Uhr nur bis zur Bremer Haltestelle Huckelriede. Fahrgäste mit dem Ziel Hauptbahnhof müssen hier auf die BSAG-Linien 26 und 27 umsteigen.