Der 987. Bremer Freimarkt ist diesen Freitag gestartet. Unfall auf Bremer Freimarkt Zugkette löst sich von Gondel Von Florian Mielke | 15.10.2022, 10:33 Uhr

Am Eröffnungstag des Freimarktes in Bremen hat es in einem Fahrgeschäft einen technischen Defekt gegebengegeben. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.