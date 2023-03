In Bremen bleiben die Flieger am Montag mutmaßlich am Boden: Verdi hat zu einem Warnstreik aufgerufen. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Tarifkonflikt hält weiter an Verdi ruft Montag am Flughafen Bremen zum Streik auf Von Frederik Grabbe | 11.03.2023, 12:12 Uhr

Fluggäste müssen sich am Montag darauf einstellen, dass am Flughafen Bremen die Flieger am Boden bleiben. Die Gewerkschaft Verdi kündigt einen Warnstreik an.