50 Einsatzkräfte rückten aus. FOTO: dpa/Lino Mirgeler Ätzende Flüssigkeit ausgelaufen Vier Verletzte bei Gefahrguteinsatz der Feuerwehr in Bremen Von Florian Mielke | 23.08.2022, 09:06 Uhr

Zu einem stundenlangen Feuerwehreinsatz kam es am vergangenen Montag im Neustädter Hafen in Bremen. Dabei kamen auch Atemschutztrupps in Chemikalienschutzanzügen zum Einsatz.