Im Kino in der Bremer Waterfront kam es am Wochenende zu Auseinandersetzungen. Symbolfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Jugendliche streiten sich Wiederholt Krawalle im Kino der Waterfront in Bremen Von Michael Korn | 05.03.2023, 18:32 Uhr

Am Wochenende hat es im Kino der Waterfront in Bremen zweimal Tumulte gegeben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.