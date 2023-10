Linien RS 1, 2 und 3 betroffen Umstellung auf Winterzeit: So fährt die Nordwestbahn in der Nacht zu Sonntag Von Melanie Hohmann | 23.10.2023, 13:15 Uhr Auf den Linien 1, 2 und 3 der Nordwest-Bahn ergeben sich Fahrplan-Änderungen mit der Umstellung auf die Winterzeit. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich / dpa up-down up-down

Wenn in der Nacht zu Sonntag die Uhren auf die Winterzeit umgestellt werden, sind im Zugverkehr der Nordwest-Bahn Änderungen in den Fahrplänen angekündigt. So fahren die Linien RS1, RS 2 und RS 3 zwischen 3 und 2 Uhr in Bremen.