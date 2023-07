Bei einem Durchreisenden aus Amsterdam haben Zöllner in Bremen Drogen im Wert von 10.000 Euro gefunden. Symbolfoto: imago images / Fotostand up-down up-down Drogen in Brot und Chipstüten versteckt Zoll nimmt Durchreisenden mit Drogen im Wert von 10.000 Euro in Bremen fest Von Melanie Hohmann | 07.07.2023, 11:45 Uhr

Zöllner haben einen aus Amsterdam kommenden Linienbus in Bremen kontrolliert. Dabei erwischten sie einen Mann, der Drogen im Wert von 10.000 Euro in einem Brotlaib und in Chipstüten versteckt hatte.