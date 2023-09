Wie reagiert man, wenn sich in der Schlange an der Supermarktkasse jemand vordrängelt? „Ey, du Arschloch! Was drängelst du dich vor“, spielte Fadl bei einem Rollenspiel nach dem Konzept des US-amerikanischen Psychologen Marshall B. Rosenberg einen aggressiven „Wolf“ mit gewaltvoller Sprache. „Entschuldigen Sie: Warum haben Sie sich gerade vorgedrängelt“, zeigte Nena, wie sich eine großherzige, zuvorkommende, emphatische und die Situation überblickende „Giraffe“ verhalten würde.

Schüler durften sich Workshops wünschen

Die beiden gehörten zu den etwa 15 Schülern, die am Donnerstag im Zuge des Jugendkongresses „Break the Bias! Für Toleranz und Vielfalt!“ in der Realschule Delmenhorst an der Lilienstraße am Workshop „Gewaltfreie Kommunikation“ teilnahmen. Die Realschüler des neunten und zehnten Jahrgangs, von denen die meisten dann auch ihren absoluten Wunschworkshop bekamen, hatten sich aus elf Workshops drei aussuchen dürfen, an denen sie folglich gemischt mitwirkten. In diesen wurde in drei Doppelstunden versucht, ihnen mit Sport, Tanz, Kunst, Theater oder einfach durch Gespräche und Gruppenarbeiten die Themen Toleranz und Vielfalt näherzubringen.

Dabei sei das Interesse breit gefächert gewesen, berichtete der Lehrer und Jugendkongressorganisator Mirko Averbeck. Das habe ihn positiv überrascht, weil er davon ausgegangen war, dass sich die Schüler vor allem für die Sport-Workshops interessieren. Ganz so überraschend war es am Ende dann aber vielleicht doch nicht: Denn wie Ruth Steffens vom Kommunalen Präventionsrat erklärt, hätten zwei Schülervertreterinnen der Realschule bei der Workshop-Auswahl mitgewirkt. Schließlich sei es das Ziel, die Schüler mitzunehmen.

Workshops kann Beschäftigung mit Themen nur anstoßen

Markus Hoft, in dessen Workshop „30 Sekunden Vielfalt!“ die Schüler einen Videoclip erstellen sollten, aus dem eventuell ein Trailer für die Schule entstehen soll, sagte, dass man in der kurzen Zeit zwar Themen „anstupsen“, aber nicht in die Tiefe gehen könne. „Es sind aber Möglichkeiten, über den Tellerrand zu schauen und andere Lebenswelten kennenzulernen“, ergänzte Lutz Gottwald von der Koordinierungesstelle Migration und Teilhabe der Stadt Delmenhorst, die den vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung geförderten Jugendkongress in Zusammenarbeit mit der Schule organisiert hatte. Außerdem werde mit solchen Aktionen eine Schulidentität geschaffen, erklärte Konrektor Carsten Fröhle: „Unsere Schüler sagen dann: Wir sind Realschüler – und nicht deutsch, türkisch oder sonst etwas.“ So demonstrierte die Schule im Anschluss an den Kongress vor der Ratssitzung auch geschlossen für ihren Erhalt.

Mehr Informationen: Jugendkongress bereits an fünf Schulen größer als Größer als Zeichen Seit 2012 haben in Delmenhorst fünf Jugendkongresse an verschiedenen Schulen stattgefunden. Die Premiere feierte damals die Integrierte Gesamtschule (IGS). Es folgten das Willms-Gymnasium, die Oberschule Süd (OBS), das Max-Planck-Gymnasium und nun die Realschule Delmenhorst an der Lilienstraße.

Es gebe seitens der Schulleitung zwar keine verbindliche Vorgabe, die Themen Toleranz und Vielfalt im Unterricht zu vertiefen, sagte Fröhle. Laut Averbeck seien diese im Lehrplan aber ohnehin vorgesehen. Deutschlehrerin Antje Warnken, die den Jugendkongress ebenfalls mitorganisiert hatte, nannte ein Beispiel, wie sie den Aktionstag in ihrem Unterricht fortführe: So solle es beim Thema Schreiben einer Bewerbung auch um das Gendern gehen. Darüber hinaus könne in alltäglichen Situationen, in denen sich Schüler intolerant äußern, auf den Kongress verwiesen werden. Denn von diesem seien alle Schüler „völlig begeistert“.

„Wir haben viele Schüler, die aus Familien mit sehr konservativen Werten stammen. Darum spielen bei uns Themen wie Homophobie und allgemein der Umgang mit Menschen, die ,anders‘ sind, natürlich eine Rolle.“ Carsten Fröhle Konrektor an der Realschule Delmenhorst

„Wir haben viele Schüler, die aus Familien mit sehr konservativen Werten stammen. Darum spielen bei uns Themen wie Homophobie und allgemein der Umgang mit Menschen, die ,anders‘ sind, natürlich eine Rolle“, berichtete Konrektor Fröhle. Zugleich lebe die Schule, die Schüler mit verschiedensten Voraussetzungen und unterschiedlichster Herkünfte habe, Toleranz und Vielfalt, ergänzte Averbeck. Warnken machte es mit zwei Beispielen deutlich: „Prügeleien oder Diebstahl kommen bei uns unfassbar selten vor.“ Ohnehin veranstalte die Realschule Delmenhorst, die den Jugendkongress gut organisiert habe, traditionell viele Präventionsprojekte, sagte Steffens.

Schüler berichten über Diskriminierungen

Diskriminierung finde in der Schule aber trotzdem statt, berichteten die Neuntklässler Laura und Nick, die am Workshop „Gewaltfreie Kommunikation“ teilnahmen. „Manche sind tolerant und manche weniger“, sagte Nick über seine Mitschüler, von denen einige „viel provozieren“ würden. „Die Jungs schmeißen oft Sachen ‘rum und die Mädchen schließen einen aus“, gab Laura, die Psychologin werden will und sich deswegen den Workshop ausgesucht hatte, ihre Erfahrungen wieder. Die Frage, ob der Jugendkongress in der Schule etwas Positives bewirken könne, beantwortete Nick: „Es (das Behandeln der Themen Vielfalt und Toleranz, Anm. d. Red.) kann zu Verbesserungen führen, aber man muss es auch anwenden.“