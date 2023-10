Politischer Antrag liegt vor Delmenhorst berät über E-Scooter-Verleih – Großer Anbieter verliert Interesse Von Jonas Altwein | 20.10.2023, 09:45 Uhr In Delmenhorst landet das Thema E-Scooter demnächst im Planungsausschuss auf der Tagesordnung. Foto: imago images/epd up-down up-down

In Delmenhorst kommt wieder Bewegung in die E-Scooter-Diskussion. Es liegt ein Antrag vor, um die Ansiedlung von Verleihsystemen zu ermöglichen. Ein namhafter Anbieter hat derweil das Interesse an der Stadt verloren.