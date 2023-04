Bald sollen die Plastikenten wieder – wie hier im Mai 2022 – auf dem Stadtgraben um die Wette schwimmen. Archivfoto: Ole Rosenbohm up-down up-down 9. Auflage läuft sehr gut an Schon 1200 Lose verkauft: Beim Delmenhorster Entenrennen wird es voll Von Sonia Voigt | 25.04.2023, 12:49 Uhr

Rennenten gefragt: Schon jetzt sind 1200 Lose für das Delmenhorster Entenrennen am 13. Mai verkauft. Wer selbst eine Plastikente an den Start schicken will, muss schnell zuschlagen.