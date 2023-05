Drittklässler ließen bei der Ausstellung die Energiekurbel so lange glühen, bis diese ein Karamellbonbon auswirft. Foto: Thomas Breuer up-down up-down Kostenlose Experimente für alle 12.000 Gäste erkunden Ausstellung „Phänomena“ in Delmenhorst Von Lea Borner | 11.05.2023, 08:56 Uhr

Seit März konnte im sonst verwaisten City Point in der Delmenhorster Innenstadt experimentiert und an Problemen getüftelt werden. Die kostenlose Erlebnisausstellung „Phänomena“ lockte viele Besucher an. Die Stadtverwaltung zieht eine positive Bilanz.