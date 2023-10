Eine schwere Gewalttat hat sich am Donnerstagmorgen in Delmenhorst zugetragen. Ein 39-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Lemwerderstraße traf laut einer Mitteilung der Polizei gegen 9.30 Uhr im Hausflur auf einen jungen Nachbarn, mit dem es bereits in der Vergangenheit Probleme gab. Der 15-Jährige fiel am Donnerstag erneut durch Fehlverhalten auf, worauf ihn der 39-Jährige ansprach.

39-Jähriger inzwischen außer Lebensgefahr

„Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der junge Nachbar den 39-Jährigen mit einem Messer verletzte“, heißt es im Polizeibericht. Der schwer verletzte Mann wählte selbst den Notruf. Er wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Nach einer Notoperation besteht nach Angaben der Beamten mittlerweile keine Lebensgefahr mehr.

Spürhunde und Hubschrauber im Einsatz

Der 15-jährige Tatverdächtige floh aus dem Mehrfamilienhaus in Richtung Nordenhamer Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung unter Einbindung von Personenspürhunden konnte er zunächst nicht gefunden werden. Am Nachmittag wurde die polizeiliche Fahndung nochmals mit einer Vielzahl an Einsatzkräften verstärkt. Dabei kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Jugendlicher in Schrebergarten gefunden

Gegen 19 Uhr konnte der 15-Jährige schließlich nach Angaben der Polizei in einem Schrebergarten in Hasbergen festgenommen werden. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet worden. Der 15-Jährige sollte an diesem Freitag einem Richter vorgeführt werden.