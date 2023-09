17 Schüler zur Pflegefachkraft, 17 bestandene Prüfungen: Die Bilanz, die die Abschlussklasse 2023 des DKD vorweisen kann, ist laut Pressesprecherin Tomke Hammerl in Deutschland nicht alltäglich. Außerdem kann sich das Delmenhorster Klinikum ob des Fachkräftemangels darüber freuen, dass die meisten neuen Pflegefachkräfte gehalten werden konnten. Während zwei der 17 Auszubildenden aus der Pflegeschule des DKD aus dem Wichernstift kommen, können von den übrigen 15 ganze zwölf künftig in den verschiedenen Stationen im Klinikum ihre Kollegen unterstützen, wobei viele laut Hammerl auf der Intensivstation und in der Zentralen Notaufnahme eingeplant sind.

Harte Ausbildungszeit durch neues Format und Corona

Dabei war die Ausbildung sehr herausfordernd, wie die neue Pfegefachkraft Celina Toriht aus Bookholzberg berichtet, die sich nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr für die Ausbildung entschieden hatte und künftig in einem Pflegedienst arbeiten wird: Zur neuen Generalistischen Ausbildung sei die Corona-Pandemie als erschwerendes Element hinzugekommen. Schon etwas mehr Vorerfahrung hatte dagegen die älteste Absolventin: Viktoria Bryzhatyy. „Ich habe mit 50 angefangen und dachte vorher, dass das eigentlich zu spät für eine Ausbildung ist“, erzählt die heute 53-Jährige, die laut eigener Aussage in der Ukraine den Beruf der Hebamme erlernt und zehn Jahre als Hilfskraft in einer Notaufnahme gearbeitet hat. Ihre Tochter, die in der Verwaltung des DKD arbeite, habe sie aber dazu überredet, so die glückliche neue Pflegefachkraft.