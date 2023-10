Freitag, 8. Oktober 1943, 15.16 Uhr, seit 14.45 Uhr heulen die Sirenen. Aus 300 Flugzeugen heraus werden im nördlichen Stadtgebiet Spreng- und Brandbomben abgeworfen. Ziele sind vor allem die großen Industriebetriebe, die Wolle und Focke Achgelis in Hoykenkamp. Die feindlichen Bomber kommen aus der Richtung Bremen. Weil sie dort von der Luftverteidigung abgedrängt worden sind, entladen sie nun über Delmenhorst und Hasbergen ihre zerstörerische Last.

Am schlimmsten traf es die Mädchenschule

Es sind insgesamt 319 Sprengbomben, die vor allem das „Wohnquartier Stedinger Straße“, wie es der ehemalige Stadtarchivar Werner Garbas einmal in einem Beitrag zum Buch „Delmenhorst in den Kriegs- und Nachkriegsjahren“ aufgeschrieben hat, treffen: „Hier wurden drei Schulgebäude (Knabenschule, Mädchenschule, Bungerhof) in Mitleidenschaft gezogen. Am schlimmsten war der Volltreffer auf die Mädchenschule, bei dem der dortige Luftschutzraum völlig zerstört wurde. In ihm hielten sich 54 Personen auf. Mit der Bergung der Verschütteten, die über 13 Stunden dauerte, wurde noch während der Kampfhandlungen (die Flak schoss und über der Stadt war es seit 15.00 Uhr zu Luftkämpfen zwischen den Angreifern und deutschen Jägern gekommen) um 15.25 Uhr begonnen.“

Auf dem Friedhof Bungerhof fanden die Opfer des Luftangriffs ihre letzte Ruhestätte. Foto: Dirk Hamm Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ein Zeitzeuge schilderte später Erschütterndes

Einer, der daran beteiligt war, ist der spätere Makler und Ratsherr Heino Behnken gewesen. Er war damals Kameradschaftsführer der Feuerwehrgefolgschaft und erreichte noch soeben den Schutzkeller der Feuerwache. Er berichtete später: „Plötzlich Befehle! Ein Instandsetzungszug der Luftschutzpolizei wurde zu den Schulen beordert.“ Dort angekommen, packte er zunächst bei dem Hause Stedinger Straße 72 mit an. „Es war hier ein Keller eingestürzt. Zunächst wurde es uns wegen unseres jugendlichen Alters untersagt, an der Bergung von Toten teilzunehmen. Wir gingen daher zur Schule auf den Trümmerhaufen und reihten uns in eine Kette ein, die aus Polizei und Zivilisten bestand. So beförderten wir schnell Steine und Schutt aus den Kellereingängen heraus. Bald hatte ich mich zum Eingang des Kellers vorgearbeitet. Die ersten Toten und Verwundeten wurden soeben herausgeschafft.“

Überlebende aus den Trümmern befreit

Als Rufe aus dem Keller ertönten, dass man noch weitere Helfer im Inneren benötige, hat Behnken sofort gehandelt. „Mit vier Mann stürzten wir uns in den engen, von Steinbrocken übersäten Eingang, der auf Urlaub weilende Gefreite Helmut Schmidt, der Vorschüler Litzenberger, der kleine Leumann und ich. Ein etwa 15 Meter langer, eng mit Trümmern zugefallener Gang führte zum eigentlichen Schutzraum. Zuerst sahen wir nur Schutt und Trümmer. Doch darunter regte es sich noch, die Steine hoben und senkten sich und wir hörten auch die Kinder, die dort verschüttet waren, wimmern. Wir packten zu, um sie zu befreien. Alle Hände packten zu. In dieser Enge befand sich auch der Oberzugführer der Luftschutzpolizei, Möbius. Er wurde für uns zum Vorbild, weil er unermüdlich mit seinem Spaten grub, mit Hammerschlägen nachhalf und dabei auch noch Befehle an die draußen befindlichen Männer ausgab. So konnten wir Jungen doppelte Arbeit leisten. Ich befand mich etwa von 15.45 Uhr bis 20 Uhr im Keller der Schule. In diesen Stunden konnten wir gemeinsam etwa 15 bis 20 Personen aus den Trümmern befreien und einige von ihnen noch lebend bergen.“

Von dem früheren dreiteiligen Schulgebäude mit der Mädchenschule und der Knabenschule ist heute auf dem Grundstück der Parkschule und des Awo-Hort/Kindergarten noch die damalige Turnhalle zu sehen. Foto: Dirk Hamm Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Beisetzungsfeier wurde propagandistisch missbraucht

Im Lokal „Harmonie“ hatte man einen Notverbandsplatz eingerichtet. Es gelang, 31 Menschen lebend aus den Gebäuden herauszuholen, unter den Toten waren 20 Kinder und ihr Lehrer. „In dem gleichfalls völlig zerstörten Haus Stedinger Straße 72 wurden acht Menschen verschüttet, von denen nur die Hälfte gerettet werden konnte.“ In der Nordwolle ist die Facherei und Zwirnerei zerstört worden, bei Focke Achgelis brannte eine Baracke aus.

Die Opfer wurden am 13. Oktober auf dem Gemeindefriedhof Bungerhof beigesetzt. Viele Delmenhorster waren im Trauerzug dabei, natürlich durften auch eine Ehrenkompanie der Wehrmacht und politische Leiter nicht fehlen. Von Letzteren wurden in Reden Durchhalteparolen ausgegeben. Der Vertreter des Kreisleiters, Siemer, verstieg sich dabei zu unfassbaren Ausführungen: „Unschuldige Kinder haben ihr junges Leben lassen müssen, weil es den jüdischen Mordterroristen so gefällt. Angesichts dieser Not wollen wir geloben, uns niemals unterkriegen zu lassen … wohin uns auch immer der Führer stellt.“

In sechs Jahren gab es 1454 Mal Fliegeralarm

Insgesamt hat Delmenhorst von 1939 bis 1945 1454 Mal Fliegeralarm erlebt. 71 Angriffe mussten überstanden werden. 194 Gebäude sind total zerstört worden, 551 Häuser wurden schwer beschädigt. Insgesamt haben 89 Menschen und 272 Stück Vieh ihr Leben gelassen. Dabei hatte Delmenhorst schon frühzeitig Vorkehrungen zum Luftschutz getroffen. Im Mai 1933 veranstaltete man den ersten Luftschutzlehrgang, im selben Jahr entstand unter Leitung des Bürgermeisters Dr. Anacker eine Ortsgruppe des Luftschutzverbandes. Diese ist später noch in Untergruppierungen aufgeteilt worden. Zum Bau von richtigen Bunkeranlagen aber ist es nicht gekommen, weil es an Material fehlte. So sollten 1939 schnell ausgehobene Deckungsgräben eine Art Ersatz bieten. Große Betriebe lagerten ihre Rohstoffe und Waren in Ganderkesee und Hoyerswege aus. Auch mit der Kinderlandverschickung, wobei ganze Klassen der Schulen nach Tirol, Schwaben oder Hessen in Sicherheit gebracht wurden, hat man zum Schutz der Jüngsten beigetragen.