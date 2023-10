Historische Stadtansicht 1955: Hochbetrieb in der Schalterhalle des Delmenhorster Postamts Von Dirk Hamm | 14.10.2023, 13:16 Uhr Ein Blick ins Delmenhorster Postamt an der Louisenstraße im Jahr 1955. Archivfoto: Hermann Weizsäcker up-down up-down

Zeitreise ins Jahr 1955: Damals befand sich das Postamt in Delmenhorst noch an der Louisenstraße. Erst 1981 erfolgte der Umzug an die Mühlenstraße.