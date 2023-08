Vor 60 Jahren abgerissen Mit altem Fitgerhaus verschwand 1963 das kulturelle Zentrum Delmenhorsts Von Dirk Hamm | 06.08.2023, 07:55 Uhr Ein eindrucksvolles Gebäude: Das ursprüngliche Fitgerhaus war in der Mitte des 19. Jahrhunderts der kommunikative Mittelpunkt im kleinen Städtchen Delmenhorst. Archivfoto: Stadtarchiv Delmenhorst up-down up-down

Der Zahn der Zeit hatte schon mächtig genagt am alten Fitgerhaus in Delmenhorst. Im August 1963 wurde das für das Kulturleben in der Stadt bedeutsame Gebäude dem Erdboden gleichgemacht.