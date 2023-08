Musikschule seit 1987 im Gebäude Ära der „Roten Jahnschule“ in Delmenhorst endete nach 100 Jahren Von Dirk Hamm | 12.08.2023, 09:41 Uhr Die Schlaghose war gerade schwer in Mode: die „Rote Jahnschule“ um 1970. Seit 1987 ist darin die städtische Musikschule beheimatet. Archivfoto: dk-Archiv up-down up-down

In der ehemaligen Jahnschule in Delmenhorst lernen heute Musikschüler Instrumente spielen. Der Beschluss zur Gründung der städtischen Musikschule fiel 1973, einen Tag nach dem Ende der Jahnschule. Was damals Zufall war, erwies sich als Vorsehung.