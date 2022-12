Bäcker und Fleischer bauen ihre Stände ab: Im Januar 1973 müssen sie zwecks Umbau die Markthalle räumen. Archivfoto: Racin up-down up-down Historische Stadtansicht 1973: Fleischer und Bäcker müssen die Delmenhorster Markthalle räumen Von Dirk Hamm | 31.12.2022, 11:27 Uhr

„Rund ein Dutzend Schlachter und Bäcker mußten gestern unwiderruflich ihre Verkaufsstände in der Markthalle räumen“, berichtete das dk am 5. Januar 1973. Was war der Grund für diesen erzwungenen Auszug?