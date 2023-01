Historische Stadtansicht 1983: Gleich ziehen in Delmenhorst die Sternsinger von St. Christophorus los Von Dirk Hamm | 08.01.2023, 15:24 Uhr

Auch in diesem Jahr haben Kinder und Jugendliche bei der Sternsingeraktion Geld für Kinderhilfsprojekte gesammelt. So wie 1983, wo in St. Christophorus ein Gottesdienst die Sternsinger einstimmte.