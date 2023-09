Rezan und Mesut sind Freunde. Das ist aber nicht der Grund, warum sie ihren Burgerladen, der am kommenden Freitag um 16 Uhr zwischen dem Tattoo-Studio Hautnah und dem Kubi-Lebensmittelmarkt an der Bahnhofstraße eröffnen wird, „2 Friendz“ genannt haben. „Wir heißen so, weil man ja meistens mit Freunden einen Burger essen geht“, erklärt der 27-jährige Rezan, dessen Vater Sinan der Inhaber des Geschäftes ist. Der wird noch die ersten zwei bis drei Wochen ein Auge auf den Laden haben, bevor er die Verantwortung an seinen Sohn übergibt und sich wieder komplett auf seinen Kiosk an der Graft konzentriert, sagt er.

„Wir wollen unsere Stadt etwas beleben und ein Burgerladen fehlt noch in diesem Bereich“, erklärt Rezan, dass ein Dönerladen für sie nicht infrage kam. Dabei hätte das nahegelegen, denn sein Kumpel Mesut, der zu Hause ebenfalls gerne kocht, hat zuvor drei Jahre im Makara-Imbiss an der Friedrich-Ebert-Allee gearbeitet. Auch der 27-Jährige und sein Vater waren laut eigener Aussage bereits in der Gastronomie tätig: So habe Sinan zehn Jahre Erfahrung und vor ihrem Umzug aus Osnabrück im Jahr 2006 beispielsweise drei Jahre in der Küche eines Hotelrestaurants gearbeitet. Rezan war zudem unter anderem als Kellner aktiv.

„2 Friendz“ verwendet frische Produkte aus der Region

„Bei uns gibt‘s die besten Burger“, wirbt Rezan, dem neben Sauberkeit wichtig ist, frische Produkte wie Salat, Tomaten oder Zwiebeln aus der Region zu verwenden. „Unser Essen ist gesund und bringt Kraft“, sagt Sinan lachend. Daher hätten sie das Motto „Eat Good“ (deutsch: Esse gut). Und auch das Logo, das laut Rezan ein Freund gestaltet habe, passe dazu: Auf diesem sind ein muskelbepacktes Rind und ein ebenso starkes Hühnchen zu sehen.

Mehr Röstaromen bei Smashburgern

Auch das Fleisch für die Rinder- und Hähnchenburger, die das Lokal anbietet, werde jeden Morgen frisch vorbereitet. Die Brioche-Brötchen und der irische Käse kämen zwar aus dem Großhandel, aber auch hier achte er auf „Topqualität“, verspricht Rezan. Besonders sei aber vor allem die Zubereitungsart, die es seines Wissens in keinem anderen Burgerladen in Delmenhorst gebe, sagt der 27-Jährige: So werde das Fleisch bei Smashburgern als Kugel direkt auf die Bratfläche gegeben und dort plattgedrückt, was für mehr Röstaromen und somit einen besseren Geschmack sorgt.

Auch Vegetarier werden auf Speisekarte fündig

Natürlich werden aber auch Vegetarier auf der Speisekarte fündig: Für sie stehen neben Salaten, Zwiebelringen und Mozzarella-Sticks auch der „Veggie Chicken Burger“ und der „Classic Egg Burger“ zur Verfügung. Die verschiedenen Burger gibt es selbstverständlich auch im Menü mit frischen Pommes frites, einer Sauce nach Wahl und einem Softdrink. Zu Trinken gibt es unter anderem auch Milchshakes und Bubble Tea. Die süße Fraktion kommt mit Churros ebenfalls auf ihre Kosten. Das süße spanische Gebäck können sie sich aber auch zum Nachtisch mit Zimt, Zucker oder Nutella schmecken lassen.

Lieferservice in Planung

Einen Lieferservice biete „2 Friendz“, wo zwölf Sitzplätze zur Verfügung stehen, anfangs zwar noch nicht an, berichtet Rezan. Es sei aber schon einer geplant, bei dem dann telefonisch oder über die Homepage bestellt werden kann. Er suche aber noch Fahrer – und für den Laden Bedienungen.

Besondere Aktionen oder Angebote werde es zum Start ebenfalls nicht geben: „Unsere Qualität ist top und unsere Preise sind schon super“, ist Rezan überzeugt, dass das nicht nötig ist. So koste ein Smashburger in der klassischen Variante beispielsweise 5,50 Euro und damit weniger als bei vielen anderen vergleichbaren Anbietern.