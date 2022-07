Eine 25-Jährige hat mit ihrem Wagen drei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben (Symbolfoto). FOTO: imago images / Rainer Droese up-down up-down Fahrerin leicht verletzt 25-Jährige schiebt bei Unfall in Delmenhorst vier Autos zusammen Von Melanie Hohmann | 07.07.2022, 16:49 Uhr

Eine junge Frau ist am Donnerstag um 5.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Stadion in Delmenhorst leicht verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.