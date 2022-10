Im Vorjahr war das HWK eröffnet worden, am 23. Juli 1998 erfolgte die symbolische Schlüsselübergabe am Lehmkuhlenbusch: (v. l.) Rektor Prof. Gerhard Roth, die Landesminister Thomas Oppermann und Bringfriede Kahrs sowie Oberbürgermeister Jürgen Thölke. Archivfoto: Horst Schilling up-down up-down HWK feiert Jubiläum 25 Jahre Spitzenforschung in Delmenhorst Von Dirk Hamm | 01.10.2022, 11:40 Uhr

Das Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) feiert in diesen Tagen sein 25-jähriges Bestehen. Neben dem jetzigen Standort Lehmkuhlenbusch standen in den 90ern noch zwei weitere in der Diskussion.