Verkehrskontrollen in Delmenhorst 26 Verstöße von Fahrrad- und E-Scooterfahrern in einer Stunde Von Melanie Hohmann | 06.10.2022, 15:15 Uhr

In der Delmenhorster City wurden am Mittwochmittag Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die per Fahrrad oder E-Scooter unterwegs waren. Abermals wurden zahlreiche Verstöße festgestellt.