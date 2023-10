Delmenhorster und Ganderkeseer, die sich zum Frühstück gerne frische Brötchen vom Bäcker holen, werden diesen Wunsch am Dienstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, nicht in jeder bekannten Bäckerei erfüllt bekommen. Manche Betriebe öffnen an diesem Tag nicht und Ketten manchmal nur einen Teil. So sieht es im Einzelnen aus:

Backwerk

Im Delmenhorster Bahnhof ist von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Bäcker Becker

Der Betrieb an der Grünen Straße in Delmenhorst bleibt geschlossen.

Bäckermeister Haferkamp

Sechs der zehn Filialen in Delmenhorst und Ganderkesee öffnen von 7.30 bis 11.30 Uhr. Dabei handelt es sich um die Inkoop-Standorte Schönemoorer Straße 72, Oldenburger Straße 74, Brendelweg 5, Bremer Straße 78 in Delmenhorst und Raiffeisenstraße 1 in Ganderkesee. Außerdem öffnen sich die Türen in Delmenhorst noch an der Cramerstraße 47.

Gramberg

Kein Verkauf an den Delmenhorster Standorten Düsternort und Annenheide.

Hülsemeyer

Geschlossen am Tag der Deutschen Einheit.

Krützkamp

Die Cafés und Backshops bleiben geschlossen.

Landbäckerei Tönjes

Die Filialen bleiben geschlossen.

Landbäckerei Ruge

Das Geschäft in Falkenburg bleibt am Feiertag geschlossen.

Meyer Mönchhof

Folgende Standorte öffnen von 7 bis 11 Uhr: Netto Bremer Straße, Hansastraße, Netto Heide, Elmeloher Straße und Ganderkesee. Außerdem gibt es frische Produkte am Standort Edeka Schierbrok (7 bis 12 Uhr), in Bookholzberg und Hude (jeweils 7 bis 17 Uhr).

Müller & Egerer

Die neue Filiale an der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee hat von 7 bis 17 Uhr geöffnet, schließt aber eventuell auch früher.

Bäckerei Paşa

An der Elbinger Straße in Delmenhorst ist von 7 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Pissarczyk

Kein Verkauf am 3. Oktober.

Steinofenbäckerei Tadim

An der Bahnhofstraße/Ecke Koppelstraße in Delmenhorst ist von 7 bis 20 Uhr geöffnet.

Timmermann

Die Standorte bleiben geschlossen.

Weymann

Die Filiale im BBM-Baumarkt an der Urneburger Straße öffnet von 8 bis 12 Uhr.