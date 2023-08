Vielleicht ist der erste Schritt der schwerste. Sich aufraffen, sich aufmachen. Zum Nachbarschaftsbüro Düsternort an der Elbinger Straße. Die nächsten Schritte, ob 3000 oder mehr, kommen dann fast von allein. Seit zwei Jahren gibt es jetzt das Projekt „3000 Schritte für die Gesundheit“, initiiert vom Delmenhorster Turnverein in Kooperation mit dem Nachbarschaftsbüro. Jeden Donnerstag um 10 Uhr laden die qualifizierten Bewegungsbegleiter Claudia und Franz Winzinger ältere und/oder nicht mehr ganz so mobile Bürger auf einen Spaziergang durch die Grünzüge des Stadtteils bis in die Graft ein. „Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Spazierroute ist barrierefrei und auch mit dem Rollator zu bewältigen“, sagt Tina Gellner-Corssen vom DTV. Kaffee und Tee gibt es im Anschluss, denn das Angebot, das Bewegung fördern soll, fördert zugleich die Gemeinschaft.

Neue Teilnehmer willkommen

Das Projekt läuft mit Erfolg. Aber alle wünschen sich noch mehr Zulauf. Sieben bis acht Teilnehmer bilden derzeit den festen Kern der Gruppe. Eine Verpflichtung gibt es nicht. Wer mal nicht will oder kann, der bleibt einfach Zuhause. Der feste Kern will aber eigentlich immer. Denn sie wollen nicht, dass, so nennt es Claudia Winzinger, „die Seele vereinsamt“. Viele Teilnehmer sind verwitwet. In der Gruppe mache Bewegung mehr Spaß, man klönt und schnackt. Die Bewegungsbegleiter geben Impulse. Leichte Bewegungs- und Denksportaufgaben etwa. Demenz vorbeugen ist auch ein Thema. Manchmal erinnert man sich gemeinsam an Erlebnisse der Kindheit und kommt so ins Erzählen. Es entstehen neue Freundschaften. Und manchmal flammen alte wieder auf. Wie bei Renate Krön und Doris Wetjen, die als Kinder Tür an Tür gewohnt und sich dann aus den Augen verloren haben. In der Gruppe haben sie sich wiedergefunden.

Bea Brüsehoff und Sarah Stellamanns vom Nachbarschaftsbüro sind auch oft dabei, wenn die Gruppe Schritte macht. Sie freuen sich über Fortschritte. Renate Krön zum Beispiel erzählt, dass sie jetzt sogar eine Woche Wanderurlaub macht. „Dabei habe ich mich, bevor ich zur Gruppe gekommen bin, gar nicht so gern zu Fuß fortbewegt. Mit den regelmäßigen Treffen bin ich fitter geworden.“

Gruppe steht allen offen

Das Angebot richtet sich an Menschen, die an gemeinsamer Bewegung Freude haben und auf diese Weise für sich etwas Gutes tun wollen. Doris Wetjen sagt, sie bewege sich eigentlich genug, aber sie freue sich jeden Donnerstag auf die Gemeinschaft. 3000 Schritte schafft die Gruppe immer, oft sind es deutlich mehr, dennoch bleibe das Tempo nur so hoch, wie es der langsamste Teilnehmer gehen kann, sagt Franz Winzinger. Eine Stunde Spaziergang mit Pausen, der nur ausfällt, wenn es stürmt oder glatt ist, und dann sind alle wieder im Nachbarschaftsbüro. Auf dem Handy wird dann schnell geschaut, wie viele Schritte es diesmal waren. Nicht ohne Stolz. Ganz nebenbei lernen die Teilnehmer ihre Stadt noch besser kennen, wissen jetzt, wo man Birnen pflücken kann, wo es Maronen gibt. Sie spazieren mit offenen Augen. Teilnehmer müssen übrigens nicht aus Düsternort kommen, die Gruppe steht allen offen. Man muss nur den ersten Schritt machen.