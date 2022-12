Die Stadt bestätigt den hohen Krankenstand in Kitas. Symbolfoto: imago images/Svetlana Iakusheva up-down up-down Atemwegsinfekte und Magen-Darm 40 Prozent der Kita-Kinder in Delmenhorst sind momentan krank Von Lea Borner | 08.12.2022, 18:23 Uhr

Die neue Welle von Atemwegsinfekten wirkt sich in Delmenhorst besonders stark auf Kindergärten aus. So steht es um Kitas in Delmenhorst.