Die betroffene Erdgeschosswohnung am Wollepark ist ausgebrannt. FOTO: Nonstopnews/Gerrit Schröder up-down up-down 150.000 Euro Schaden im Wollepark 55-Jähriger legt Feuer in seiner Delmenhorster Mietwohnung mutmaßlich selbst Von Thomas Breuer | 10.08.2022, 08:45 Uhr | Update vor 34 Min.

Bei einem Brand in einer Erdgeschosswohnung an der Straße „Am Wollepark“ ist am frühen Mittwochmorgen ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden. Unweit der Wohnung hat die Polizei den 55-jährigen Mieter festgenommen. Er wird beschuldigt, das Feuer selbst gelegt zu haben; gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt.