Streifendienstleiter Michael Rautenberg kontrollierte am Mittwoch zahlreiche Fahrradfahrer zusammen mit einem Team der Polizei und dem Kommunalen Ordnungsdienst. Foto: Sophie Wehmeyer up-down up-down Weitere Maßnahmen folgen Polizeikontrolle in Delmenhorster Innenstadt: 59 Verstöße in zwei Stunden Von Sophie Wehmeyer | 14.09.2022, 20:15 Uhr

Die Polizei und das Kommunale Ordnungsamt haben am Mittwoch in der Delmenhorster City Kontrollen durchgeführt, um Fahrrad- und E-Scooter-Fahrern auf die Schliche zu kommen, die in der Fußgängerzone weitergefahren sind. Einige Betroffene hatten wenig Verständnis dafür.