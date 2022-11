Der Bahnübergang am Uferweg in Delmenhorst soll sicherer werden. Symbolfoto: picture alliance/dpa up-down up-down Pläne liegen ab Dienstag bei der Stadt aus Absicherung am Bahnübergang Uferweg in Delmenhorst rückt näher Von Sonia Voigt | 14.11.2022, 19:10 Uhr

Damit der Bahnübergang am Uferweg in Delmenhorst besser abgesichert werden kann, steht jetzt der nächste Schritt an: Die Pläne liegen öffentlich aus.