Die Fußgängerzone wurde erst ein paar Jahre später eingerichtet: Vorweihnachtszeit an der Langen Straße 1969. Archivfoto: Hermann Weizsäcker Historische Stadtansicht Weihnachten 1969: Lichterglanz an der Langen Straße in Delmenhorst Von Dirk Hamm | 24.12.2022, 09:15 Uhr

Ein weihnachtlicher Blick zurück in die Zeit, als es in der Delmenhorster Innenstadt noch keine Fußgängerzone gab: So präsentierte sich die Lange Straße im Jahr 1969.