Mit diesem Flugblatt wurde kürzlich in Deichhorst um Altkleiderspenden geworben - mit angedeuteten Symboliken des DRK und der Awo. FOTO: Frederik Grabbe Flugblätter in Deichhorst verteilt Ärger über ominöse Altkleidersammler in Delmenhorst Von Frederik Grabbe | 07.04.2022, 06:31 Uhr

Die Altkleider sollen in die Dritte Welt gehen - oder Arbeitsplätze schaffen. So steht es jedenfalls auf einem Flugblatt, das in Delmenhorst zu Spenden auffordert. Dem DRK stößt es jedoch sauer auf.