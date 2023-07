Sammelsurium aus alten Möbeln, Farbeimern und Abfallsäcken: Am Albertusweg ist kürzlich ein größerer Haufen Unrat abgeladen worden. Foto: Anke Heinzel up-down up-down So gehen Stadt, Abfallbetrieb und Polizei vor Strafverfahren nach illegaler Müllentsorgung am Delmenhorster Albertusweg Von Frederik Grabbe | 28.07.2023, 13:03 Uhr | Update vor 3 Std.

Unbekannte haben am Albertusweg in Delmenhorst einen stattlichen Müllhaufen aus Farbeimern, Möbeln und anderen Dingen hinterlassen. Nicht nur für Spaziergänger ist dies ärgerlich: Am Ende kommt die Allgemeinheit für die Entsorgung auf. In Delmenhorst läuft so jährlich ein fünfstelliger Betrag auf.