Claudia Schmiemann (links), ehemals Hausärztin in Delmenhorst, quatscht jetzt auf Youtube mit ihrer Freundin Marion Sawatzki über das Leben. Foto: Manuel Schnell up-down up-down Von Delmenhorst in die Welt Ärztin Claudia Schmiemann: „Vis a vis talk“ aus Kanada auf Youtube Von Lea Borner | 01.05.2023, 15:52 Uhr

Die Hausärztin mit ehemaliger Praxis an der Stedinger Straße in Delmenhorst meldet sich mit einem Freundschaftsgespräch auf Youtube aus dem Off aus der kanadischen Provinz Nova Scotia. In ihrem Talk geht es um den ganz normalen Wahnsinn des Lebens.