Anzeigen für die UV-Strahlung soll es in Delmenhorst nicht geben: Mit der Empfehlung von Umweltausschuss und Verwaltung geht an diesem Donnerstag ein Antrag der AfD in den Stadtrat. Denn diese sehen die Idee Bernd Lohmanns als unnötig an.

Anzeigen an öffentlichen Plätzen

Der AfD-Politiker hatte stationäre Installationen ins Spiel gebracht, auf denen mithilfe von mindestens drei Zentimeter großen Ziffern aus sieben Metern Entfernung aktuelle Werte durch Strahlenbelastung mit ultraviolettem Licht (UV) zu sehen sein sollen. Die Anzeigen sollten auf öffentlichen Plätzen wie Parks oder bei Kitas oder Schulen aufgestellt werden. Lohmann weist in seiner Begründung darauf hin, dass Hautkrebs in Deutschland immer häufiger vorkomme – mit UV-Strahlung als wesentlichem Auslöser. Es gelte, auch die junge Generation dafür zu sensibilisieren.

Personal- und Kostenaufwand zu hoch

Bisher hat der Antrag aber keine Unterstützung, weil sowohl der Umweltausschuss als auch die Stadtverwaltung empfehlen, ihn abzulehnen. Denn erstens sei das Ansinnen zu personal- und kostenintensiv, zweitens gebe es bereits genügend Möglichkeiten, sich über die Strahlung in der eigenen Region zu informieren.

Ein Klick auf dem Smartphone reicht

Im Ausschuss bekam der Antrag vom Vorsitzenden Detlef Roß (SPD) immerhin das Zugeständnis, dass er inhaltlich und von der Zielsetzung nicht falsch sei. Aber: Christina Naujoks zückte ihr Smartphone und schaute in ihre Wetter-App. „Ich habe das hier mit einem Klick“, sagte die CDU-Ratsfrau daraufhin. So kam der Antrag nicht weiter, der Umweltausschuss sprach sich dagegen aus. Entscheiden wird an diesem Donnerstag letztlich der Stadtrat. Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr in der Markthalle.