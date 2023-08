Engin Erki ist Betreiber des Eiscafés Zampolli an der Langen Straße, und am Mittwochabend staunte er nicht schlecht: „So viele Leute auf einmal hatte ich hier seit Corona nicht.“ Rund 100 Gäste dürften es gewesen sein, die unter freiem Himmel, aber für den Fall der Fälle auch durch große Schirme geschützt, Teil der ersten, vom Zampolli initiierten After-Work-Party waren.

Die Gäste von Zampolli und Ali Baba hatten sichtlich ihrem Spaß während des recht warmen Mittwochabends. Foto: Thomas Breuer

Großen Anteil am Gelingen hatte die in Delmenhorst beheimatete Soul-Sängerin Esther Filly. Während ihre Zuhörer Cocktails, Drinks und Speisen genossen, erzählte sie von ihrer selbst gestellten Aufgabe, Freude und Hoffnung unter die Menschen zu bringen, und überzeugte vor allem als Sängerin mit gereifter Soul-Stimme.

Sängerin freut sich über Auszeichnung

Eine besondere Freude wirkte auch in ihr selbst nach. Denn gerade erst ist ihr in den Niederlanden der „Red Carpet Award“ für ihren Song „Lass mich sein!“ zuerkannt worden. „Bester Song und beste Stimme“, hieß es in der Bewertung der internationalen Jury. Die gesamte Veranstaltung fand über zwei Tage im Theaterhotel in Almelo statt. „Ich bin so glücklich und habe das bekommen, was ich mir gewünscht habe“, sagte Esther Filly danach.

Es soll nicht bei einem Mal bleiben

Ob sie auch bei der nächsten After-Work-Party im oder am Zampolli dabei sein wird, ist noch nicht besprochen. Auf jeden Fall möchte Engin Erki die Party nicht als einmaliges Ereignis verstanden wissen. „Das soll eine Reihe werden“, sagte er noch am Premierenabend, „in welcher Form und welchen Abständen, das werden wir jetzt sehen.“