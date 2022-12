In drei Shows stand am Sonntag das Zappeltier mit seinen Freunden auf der Bühne der Markthalle. Die dwfg hatte zum Kinderaktionstag geladen. Foto: Eyke Swarovsky up-down up-down Kinderaktionstag in Delmenhorst Zappeltier lässt Kinder in der Markthalle tanzen und Augen leuchten Von Eyke Swarovsky | 11.12.2022, 17:21 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Kinderaktionstag in der Delmenhorster Markthalle hat sich am Sonntag als Besuchermagnet erwiesen. Kinder konnten bei der Zappeltier-Show mitmachen oder an Bastelstationen kreativ werden.