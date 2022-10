Auch die Aldi-Filiale in der Syker Straße wird wahrscheinlich früher schließen. Foto: Florian Mielke up-down up-down Nach Vorstoß von Aldi Nord Das sagt der Lebensmittelhandel in Delmenhorst zu kürzeren Öffnungszeiten Von Florian Mielke | 19.10.2022, 18:12 Uhr

Aldi Nord will ab November viele Filialen früher schließen, um im Winter Energie zu sparen. So regieren die anderen Lebensmittelhändler in Delmenhorst und umzu.