Über 2,5 Promille Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Unfall in Delmenhorst Von Marco Julius | 06.05.2023, 11:26 Uhr

Ein Mann hat am Freitag in Delmenhorst unter erheblichen Alkoholeinfluss einen Unfall in Delmenhorst gebaut. Er flüchtete, aber die Polizei kam ihm auf die Spur.