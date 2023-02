Auch wenn nachmittags die Rollläden früher runtergehen: Der Kiosk an der Syker Straße / Ecke Schollendamm bleibt weiter geöffnet. Foto: Sonia Voigt up-down up-down Baustelle macht Pächter zu schaffen Als „Klein-Karstadt“ bekannter Kiosk in Delmenhorst bleibt geöffnet Von Sonia Voigt | 14.02.2023, 09:37 Uhr

Weil die Rollläden am Kiosk an der Syker Straße immer öfter unten bleiben, gibt es Gerüchte über eine Schließung. Doch die Pächter-Familie will trotz Großbaustelle weitermachen.