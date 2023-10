Wenn die Rente nicht zum Leben reicht, erhalten Betroffene die sogenannte Grundsicherung im Alter. Doch die Zahl der Männer und Frauen, die diese Leistung erhalten, steigt seit Jahren an. Das ist auch in Delmenhorst der Fall. Das zeigen Angaben der Stadt Delmenhorst. Wie Stadtsprecher Timo Frers auf Nachfrage für die Stadtverwaltung mitteilt, erhielten in der Delmestadt zuletzt 1138 Menschen diese Leistung. Fast 12 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Zahl auch bundesweit gestiegen

Damit liegt der Anstieg leicht oberhalb von Bundeszahlen: Laut einer Aufstellung des Statistischen Bundesamtes bezogen zuletzt bundesweit 691.820 Menschen im Rentenalter Grundsicherung, etwa zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Angemerkt sei, dass diese Zahl im Monat Juni erhoben wurde, die Delmenhorster Angaben im Mai.

In Delmenhorst steigt die Zahl der Bezieher der Grundsicherung im Alter seit Jahren an: 2019 erhielten laut Rathaus noch 953 Personen diese Leistung.

Für die zuletzt gestiegenen Zahlen können mehrere Faktoren ausschlaggebend sein. Die Stadt Delmenhorst gibt als Möglichkeiten an:

allgemein steigende Fallzahlen durch die Alterung der Gesellschaft

ukrainische Flüchtlinge mit sehr geringen oder keinen Einkünften, die seit Sommer 2022 gemäß Sozialgesetzbuch XII Anspruch auf die Grundsicherung haben

Einführung des Bürgergeldes zu Jahresbeginn 2023 (mehr Anspruchsberechtigte)

Mehrkosten bei der Miete

Mehrkosten bei Abschlägen für die Heizkosten

Mehrkosten durch Nachforderungen für Heizkosten nach Endabrechnungen

Anstieg in Delmenhorst fällt kräftig aus

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung hat sich in Deutschland die Zuwanderung aus der Ukraine zuletzt besonders ausgewirkt: Ursache des bundesweiten Anstieges „sind vor allem ältere geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die diese Leistung seit dem 1. Juni 2022 erhalten können“. Laut Rentenversicherung wirken sich ebenfalls neue Freibetragsregelungen bei der Altersrente aus. Ob aber einer dieser Gründe auch in Delmenhorst bedeutend ist, geht aus der Antwort der Stadt nicht hervor. Fest steht jedoch, dass der Anstieg von 118 Personen in einem Jahr zwischen 2022 und 2023 gemessen an den Zahlen der Vorjahre relativ hoch ausfällt.

Bezieher haben oft weniger als 800 Euro Einkommen

Die Grundsicherung im Alter wird gezahlt, wenn Männer und Frauen oberhalb der Altersgrenze ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus ihrem Einkommen – also meist ihrer Rente – oder ihrem Vermögen bestreiten können. Je nach Geburtsjahr liegt die Altersgrenze zwischen 65 Jahren (vor 1. Januar 1947 geboren) und 67 Jahren (bis Jahrgang 1964 wird die Grenze stufenweise angehoben).

Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales haben die meisten Bezieher der Grundsicherung im Alter in Deutschland ein Einkommen zwischen 400 und 800 Euro im Monat (40 Prozent), gleich dahinter kommen jene mit einem Einkommen von bis zu 400 Euro monatlich (36,6 Prozent). Fast jeder fünfte Bezieher hat gar kein anrechenbares Einkommen. Die Höhe der gezahlten Leistung ist unterschiedlich und hängt von den jeweiligen Einkünften ab.