Sozialpädagogin Sonja Küsel (links) und Psychologin Hanna Köster unterstützen ihre Klienten in der ambulanten Suchttherapie mithilfe des Rückfallmodells. Foto: Lea Borner up-down up-down Anonyme Drogenberatung Delmenhorst Von der Sucht zurück zur Lebensfreude: Ambulante Therapie soll helfen Von Lea Borner | 18.05.2023, 12:59 Uhr

Wenn das Trinken oder der Drogenkonsum so eine hohe Priorität im Leben hat, dass der Alltag darum herumgeplant wird, läuft was falsch, betonen Therapeutinnen bei der Suchtberatung. In Delmenhorst gibt es für Betroffene eine Möglichkeit des Entkommens, und zwar mit einer ambulanten Therapie.